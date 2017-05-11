Как по маслу

Опубликовано 11.05.2017

Качество и безопасность популярных марок подсолнечного масла проверили эксперты

Натуральное подсолнечное масло - на любой кухне продукт практически незаменимый. Таким его делает кладезь полезных веществ и, конечно, универсальность использования: на нем жарят, пекут, тушат и заправляют им салаты. А влияют ли на качество этого продукта цена или торговая марка? Чтобы развенчать множество мифов и помочь горожанам выбрать безопасное подсолнечное масло, за дело взялись эксперты. И вот что нам рассказали.

Без запаха и вкуса?



На этой неделе в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» мы отправили:

- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Юг Руси», 1-й сорт, филиал «МЭЗ Юг Руси Ростов», Ростовская область, Ростов-на-Дону. Место покупки - гипермаркет «Наша радуга» (группы «Ашан»), Кострома;

- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Миладора», 1-й сорт, АО «Казанский жировой комбинат», Республика Татарстан, Ланшевский район, Усады. Место покупки - торговый центр «100Метровка», Кострома;

- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Каждый день», 1-й сорт, филиал «МЭЗ Юг Руси Ростов», Ростовская область, Ростов-на-Дону. Место покупки - гипермаркет «Наша радуга» (группы «Ашан»), Кострома;

- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «10 баллов», высший сорт, ООО «Товарное хозяйство», Саратовская область. Место покупки - торговый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное «Аннинское», 1-й сорт, филиал «МЭЗ Юг Руси Ростов», Ростовская область, Ростов-на-Дону. Место покупки - универсам «Лидер», Кострома.



Пробежав глазами по этикеткам, эксперты совсем не удивились тому факту, что под разными торговыми марками скрывалось масло, произведенное на одном и том же предприятии. Говорят, такое бывает довольно часто. Но что самое интересное, на результатах исследования это совсем не сказывается: показатели серьезно разнятся. Вот только в чью пользу - пока еще большой вопрос.

Начали эксперты проверку, конечно, с внешних показателей. Но никаких претензий к подсолнечному маслу на первом этапе не оказалось: прозрачное, без запаха и какого-либо осадка, оно произвело на экспертов приятное впечатление. Также специалисты отметили и то, что во всех пяти случаях вкус продукта был обезличен. А это значит, что вкус блюда точно не пострадает.

За свежесть отвечают



Однако идеальный внешний вид и вкус, как и высокая стоимость подсолнечного масла, - еще не показатель качества. Поэтому эксперты проверили физико-химическую составляющую масла. И первым делом подсчитали кислотное число, по которому с легкостью можно определить, пригодно ли масло для употребления или нет. Соотношение здесь простое: чем выше результат, тем хуже масло и существеннее потеря качества. Кроме того, высокое значение кислотного числа говорит о недостаточной дезодорации.



Допустить плохой продукт на прилавки магазинов ГОСТ не может и прописывает условие: кислотное число не должно превысить 0,4 мг KOH/г. А значит, качество подсолнечного масла «Юг Руси» под сомнением: именно в нем зафиксирован максимум испытания - 0,4 мг KOH/г. Но такой пограничный результат эксперты засчитывают в пользу производителя. Граммом больше - и был бы «неуд». Зато значительно ниже остальных кислотное число продукта «Миладора»: всего 0,2 мг KOH/г.



Не забыли эксперты подсчитать и перекисное число - своеобразный показатель устойчивости масла к окислению. Кстати, превышение этого показателя тоже не проходит бесследно для качества и говорит о том, что масло было не очищено либо срок его годности подходит к концу. Малоприятная штука в любом случае.



Стандарт определяет для перекисного числа следующую планку: не более 10 мг/кг. И снова с испытанием без лишнего упрека справилась вся пятерка образцов. При этом лучший результат показало масло торговой марки «10 баллов» - перекисное число в нем не превысило 3,7 мг/кг.

Налили воды?



Еще один важный показатель качества подсолнечного масла - массовая доля влаги и летучих веществ. Именно по ней можно судить о том, полезный ли продукт попал вам на стол, ведь чем меньше лишней воды, тем больше полезных сухих веществ (белков, жиров, углеводов) содержится в масле. А вот избыток влаги совсем не желателен - приводит к химическим реакциям и может вызвать порчу продукта. Поэтому норму массовой доли влаги для подсолнечного масла ГОСТ определил как «не более 0,1 процента».



Производители перечить не стали и справились с испытанием на «отлично». При этом хорошими результатами снова порадовал образец торговой марки «10 баллов». Влажность в нем не превысила 0,036 процента. Максимум же испытания у продукта торговой марки «Аннинское»: 0,08 процента.

Так влияет ли цена на качество продукта? На такой вопрос теперь вы сможете ответить и самостоятельно. Вердикт же экспертов таков: все пять образцов, пусть и с разными результатами, но испытания прошли и требованиям ГОСТ 1129-2013 полностью соответствуют.

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

На заметку покупателю

* Масло бывает премиум, высшего, первого и второго сортов. Обратите внимание: качество у них должно отличаться.

* Витамин Е содержится в любом растительном масле. Подобные заявления на этикетке - не более чем реклама.

* Не храните масло на свету, оно выцветает и окисляется.

* Чтобы масло не «стреляло», перед жаркой продукт подсушите салфеткой. Тогда кусочки не слипнутся и будут красиво поджариваться до золотистого цвета.

А как выбирают растительное масло костромичи? Ориентируются на торговую марку или цену? И какому виду масла отдают предпочтение? С этими вопросами корреспонденты «СП» вышли на улицы города на этой неделе.

Ирина:

- Выбираю всегда подсолнечное масло светлое и без запаха. И по цене, и по качеству соотношение хорошее. Давно приметила одну торговую марку, продукт которой меня устраивает по всем параметрам. А вот оливковое не покупаю, очень уж дорогое.

Михаил:

- Покупаем разное масло. Всегда в холодильнике есть и оливковое масло, и подсолнечное рафинированное, ведь на одном еда хорошо поджаривается, другой - вкусная заправка для салатов. Но определенных торговых марок для себя не выбрали еще.

Татьяна:

- Не считаю, что хорошее масло обязательно должно быть дорогим. Сама долгое время покупаю продукт известной торговой марки, к качеству никогда претензий не было. Когда выбираю, только на срок годности смотрю.

Екатерина:

- Я стараюсь покупать подсолнечное масло по акции. Выгадываю так, чтобы было приятное соотношение по цене и качеству. Откровенно плохого масла ни разу не встречала - думаю, такого и не бывает.

Татьяна:

- Выбирая многие продукты, и в том числе растительное масло, ориентируюсь по цене. Чтобы стоимость средняя была, не особенно дорогое, но и не самое дешевое. Недостатков никогда не замечала.