Драмтеатр на гастролях

Опубликовано 11.05.2017

Артисты Костромского драматического театра имени Островского везут спектакли жителям области

Гастрольный график весьма насыщен. На сцене Дома культуры железнодорожников в Буе в эти майские дни прошел спектакль «Странная миссис Сэвидж» (16+). 12 мая театр отправится в Антропово, а 19 и 20 мая артисты поедут в Мантурово и Парфеньево, где покажут спектакль «Касатка» (12+). Не будут забыты и маленькие зрители. 23 мая юные театралы увидят постановку сказки «Молодильные яблоки» (0+). С творчеством костромских актеров хорошо знакомы жители нашей области. Гастрольный май - тому хорошее подтверждение.