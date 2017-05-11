Куда сходить и что посмотреть 12 мая?

Опубликовано 11.05.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Сразу два кинопоказа пройдут в пятницу в ретро-кинотеатре областного Дома народного творчества. В полдень здесь продолжит знаменитую киноэпопею художественный фильм «Освобождение: Последний штурм» (12+), посвященный Великой Отечественной войне. А вечером зрители смогут увидеть драму «И Бог создал женщину» (12+), снятую в 1956 году. Главную роль в фильме сыграла Брижит Бардо. Начало сеанса в 18.30.



Костромичей ждет в гости и костромская филармония. В этот день концертная программа «Разрешите пригласить» (6+) завершит абонементный цикл «Музыкальные встречи с ансамблем «Русский стиль». В филармонии отмечают, что зрители смогут увидеть и услышать «фейерверк танцевальных мелодий разных стран». Начало в 18.30.



В это же время на сцене костромского камерного драматического театра под руководством Голодницкого поставят спектакль «Святочная комедия, или Зеркало Сен-Жермена» (16+) по мистической пьесе Бориса Акунина. Действо закручивается в старинной дворянской усадьбе вокруг волшебного зеркала известного мага и алхимика эпохи Просвещения графа Сен-Жермена. В главных ролях — Станислав Голодницкий, Татьяна Бондик и Александр Малышев.