Быть честным - обычное дело

Опубликовано 11.05.2017

В Галиче двое школьников нашли потерянный кошелек с крупной суммой денег и вернули его хозяину

Первого мая в дежурную часть отдела полиции города Галича поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что на улице к ней обратились два мальчика Иван Тюдешев и Матвей Соколов, которые нашли во время прогулки кошелек с деньгами. Открыв его, ребята увидели большую сумму денег, после пересчета выяснилось, что у них на руках оказалось более шестидесяти тысяч рублей и десяток пластиковых карт.



Для установления владельца четвероклассники передали находку старшему участковому уполномоченному капитану полиции Андрею Кононову, прибывшему по заявлению.

Впрочем, долго искать хозяина кошелька не пришлось. Пока полицейский выяснял у ребят обстоятельства происшествия, владелец сам пришел во двор в поисках пропажи. Дети вместе с участковым сразу же вернули галичанину его имущество. Растроганный мужчина не остался в долгу и отблагодарил честных и отзывчивых детей сладостями и мороженым.