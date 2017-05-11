Опубликовано 11.05.2017

прошел в поселке Зарубино Костромского района

Он был посвящен 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Первыми на старт вышли муниципальные служащие администрации Бакшеевского сельского поселения, в том числе глава Николай Зернов.

Они прошли тестирование в рамках этапа районного фестиваля «Здоровье нации начинается с ГТО». Все участники сдали нормативы на золотой или серебряный значок. Продолжили спортивный праздник соревнования по кроссфиту на призы директора местного детско-юношеского клуба физической подготовки «Скала».



Все победители и призеры были отмечены медалями и грамотами, а все остальные получили за волю к победе сладкие подарки.