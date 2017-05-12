Екатерина Подъячева:

Опубликовано 12.05.2017

Мы бежали за поездом, чтобы помахать отцу

Когда началась война, девочке Кате из небольшой деревни под Костромой было девять лет. Отец ушел на фронт, а она вместе с другими детьми начала работать в колхозе. Своими маленькими руками она, пусть тогда этого еще сама не понимала, помогала большой стране победить. Труженице тыла Екатерине Александровне Подъячевой уже девятый десяток, но она и сейчас не видит в том, что тогда делала, ничего особо героического.

Жили в шалаше



- Екатерина Александровна, вы ведь родом из Костромского района?

- Середняковский сельсовет, деревня Симаково. В каждой деревне - по тридцать домов, и в каждой - свой колхоз. Там была своя ферма: коровы, овцы, лошади, куры - вся живность и еще огромный сад. Папа и мама в колхозе и работали. Нас пятеро детей: сестра и три брата, да еще дед жил с нами. Не скажу, что бедствовали, но и хорошего видели немного. Свое хозяйство держали, чтобы прокормиться.



- Начало войны помните?

- Да, мне девять лет было. Папе сразу, уже в июне, прислали повестку на фронт. Помню, как мы его провожали. Костромских солдат тогда набрали целый состав. Шел поезд медленно, и мы, дети, за ним бежали от нашей деревни до остановки в Малышкове. Так успели еще раз помахать отцу рукой.



- Потом отца еще видели?

- Он вернулся с фронта. Всю войну прошел, был сапером. Но вернулся контуженный - координацию терял. Отец сторожил после войны парники в Лежневе. Как-то упал в траншею, которая после прокладки труб осталась, ему еще хуже стало…



- Отца как звали?

- Александр Васильевич Плисов. У него много наград было, в том числе орден Красной Звезды. В нашей школе как-то мероприятие проводили, посвященное ветеранам. И мама отдала туда все награды отца, а школа сгорела… Так у нас ничего не осталось. Благодаря вашей газете мы только недавно узнали, за что отца наградили (родные Екатерины Александровны обращались к нам в рубрику «Представлен к награде». - А.А.).



- Как началась война, вы сразу работать стали?

- С десяти лет. Ухаживали за колхозным садом. Там и клубника, и малина, и вишни, и сливы - много всего. Мы, дети, урожай собирали, а взрослые носили в корзинах на рынок продавать. Помню, как-то вместе с ними пошли. Один мальчишка у матери мороженое выпросил. Съел, попросил еще. Мать сказала: «Нет, я купила на свои последние деньги, а колхозные потратить не могу».



- Мороженое в войну?

- Было, да такое вкусное! С сегодняшним не сравнишь (улыбается).



- В обязанности детей что еще входило?

- Мы табак для фронта выращивали. Когда подросли немного, уже на сенокосе работали. Взрослые косили, а мы собирали в валки, сушили. Жили прямо в поле в шалаше. Помню, как возила воду из пруда на быке. Он в пруд залезет, я бочку наберу, а быка мне, девчонке, обратно и не вытащить… В Малышкове располагался госпиталь, мы туда носили ягоды солдатам из колхозного сада, молоко, яйца. Они нам рады были. Посидим с ними на бревнышках - поговорим. Помню, мы слушали, как они на гармошке играли.

Барда с крысами



- Пятеро детей в семье - голодали?

- В начале войны нет - продукты свои оставались: огороды же у всех были. На трудодни в колхозе пока еще рожь и пшеницу давали - мама перемалывала и хлеб пекла. Мы овец держали. Как война началась, дед сказал: «Давайте резать по одной в год». Вот их забивали.



- Но потом все изменилось.

- Конечно, стало очень плохо. На трудодни почти ничего не давали, мы одни цифры «получали». Ходили за несколько километров на крахмалопаточный завод, где картошку перерабатывали. Мы оттуда приносили в ведрах на коромыслах барду. Из нее мама пекла блины да лепешки. Я как-то решила заглянуть внутрь цеха - любопытно же ребенку. А там стоят такие чаны огромные. Смотрю, глаза мелькают - крысы... Одна в этот чан с бардой бульк! Я как увидела, что крысы туда падают, заявила, что больше эту барду не возьму и есть не буду. А мне женщины, которые со мной пришли, говорят: «Ты не ешь, а домой отнеси! У тебя семья - они с голоду умирать будут?».



- Барда - это, я так понимаю, отходы производства?

- Да. Саму картофелину съесть - это за счастье было. Мы как-то узнали, где картошку сажать собираются. Наши мальчишки три десятка украли, костер разожгли, чтобы запечь. А тут бригадир идет: «Что делаете?». Увидел - ох, попало нам.



- Говорят, из березовых почек даже хлеб пекли?

- Сушили их и пекли. Летом крапиву собирали, а зимой выкапывали мерзлую картошку, которая на поле осталась, - тоже лепешки пекли. Больше ничего не было. Очень трудно всем пришлось. Кострому еще, к счастью, не бомбили. А вот над Ярославлем зарево мы видели.



- Вы работали в колхозе и при этом продолжали учиться?

- Конечно. Но учиться мы начинали не с 1 сентября, а с 1 октября - чтобы в поле работать. И заканчивали учебу из-за этого же на месяц раньше. Окончила я семилетку в Середней.

Плохо бы не прожили



- День Победы помните?

- Мы в поле работали - ничего не знали. В деревне кто-то по радио сообщение услышал, к нам и прибежал.



- Отец вернулся с фронта, наверное, полегче стало?

- Тогда еще очень трудное время было. Только своим огородом спасались.



- Несмотря ни на что, вы смогли получить образование.

- Поступила в техникум на экономиста. А потом больше тридцати лет отработала в мужской колонии строгого режима в Костроме. Там уже тогда производство большое имелось: и мебель делали, и матрасы шили, пилорама работала - надо было все обсчитывать. У каждого экономиста - свой цех. В моем моторы делали.



- Почему именно в колонию пошли, распределили туда?

- Зарплату там побольше давали, и от дома недалеко.



- В колонии только с цифрами дело имели?

- Не только. Каждую неделю мы все ходили в отряды - проводили воспитательный час с заключенными.



- Вы же экономист!

- А какая разница? Тогда все службы - хоть режимники, хоть бухгалтеры в этом участвовали.



- Муж никогда не боялся за вас?

- А нечего бояться было. Никогда ни одного плохого слова от заключенных мы не слышали. Ко мне даже дочки, маленькие еще, на работу иногда приходили. У нас плановый отдел дружный был. На природу вместе выбирались, детей с собой брали.



- Муж не в колонии работал?

- Нет, электриком в Горэлектросетях. А у меня там подруга работала. У них проводили вечера отдыха. Я к подруге ходила. Там на танцах с Леонидом и познакомились. Встречаться начали. Лет десять встречались, но по-хорошему: на вечера ходили, на танцы, гуляли.



- А что же он так долго не женился на вас?

- А куда торопиться? (смеется) Молодые мы еще были: мне шестнадцать лет исполнилось, когда познакомились, а он на два года старше. Сорок семь лет вместе прожили.



- Хорошо жили?

- Плохо бы так долго не прожили. Две дочери родились. Если я в праздники на работе - он с детьми занимался. Ездили вместе отдыхать часто, и в Прибалтике были. Муж даже одну меня в санаторий спокойно отпускал. Теперь у меня четыре внука и пять правнуков. Вот они сейчас - моя радость.



Алена АРСЕНЬЕВА