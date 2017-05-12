Штрафной удар... по кошельку

Опубликовано 12.05.2017

Как избежать проблем, оплачивая штрафы ГИБДД?

Иногда, откладывая документ с предписанием в сторону, водители напрочь забывают его оплатить. Не умышленно, а просто потому, что подводит память. Тем временем небольшая сумма легко превращается в приличную задолженность, которая грозит судебными тяжбами и даже запретом на выезд за границу. А ведь оплатить штраф можно не выходя из дома, сидя в кресле. Как всегда быть в курсе выписанных вам штрафов и почему выгоднее вносить плату в срок, узнаем в свежем номере "СП".