Выходные со спортом

Опубликовано 12.05.2017

Здесь дружат со здоровым образом жизни

Сразу несколько крупных спортивных событий произошли в Костромском районе.

В поселке Сухоногово на базе центра культуры и молодежи состоялся открытый чемпионат и первенство Костромской области по тяжелой атлетике. Его участниками стали спортсмены из Костромской, Ивановской, Ярославской областей - всего более 48 человек.



Многие из них установили личные рекорды. Один спортсмен - Сергей Ситников - выполнил норматив мастера спорта России (в сумме двоеборья он поднял штангу в 280 кг). Двое - костромич Алексей Засядкин и галичанин Артем Салахутдинов - норматив кандидата в мастера спорта. А Алена Семенихина, Андрей Крайнов из Костромы и Темур Салоян из поселка Сухоногово выполнили первый спортивный разряд.



В Никольском сельском поселении прошла легкоатлетическая эстафета «Поколение победителей», участниками которой стали ветераны, молодежь и дети. В ней приняли участие десять команд коллективов физкультуры.



Первыми стартовали в эстафете ветераны, которые бежали 30 метров и передавали эстафету своим внукам, преодолевавшим 60 метров. Завершали забег мужчины и женщины в возрасте от 25 лет и старше, которые пробегали 100 метров.



В результате пяти забегов первое место завоевал коллектив физкультуры Никольского сельского поселения, установив рекорд эстафеты - 54,72 секунды. Второе место заняла команда Сущевского сельского поселения, опередившая на одну секунду команду Чернопенского сельского поселения. В поселке Зарубино прошел спортивный праздник, посвященный 72-й годовщине Великой Победы.

В его рамках состоялся и этап районного фестиваля «Здоровье нации начинается с ГТО». В тестировании по программе комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие представители администрации Бакшеевского сельского поселения во главе с руководителем поселения Николаем Зерновым. Все участники тестирования сдали нормативы на золотой и серебряный значки. Завершился спортивный праздник соревнованиями по кроссфиту.