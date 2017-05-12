Костромичи выиграли первенство по футболу

Опубликовано 12.05.2017

19 2

 

Соревнования прошли в ДЮСШ №3

 

Открытый турнир, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился в Костроме. На поле стадиона детско-юношеской спортивной школы № 3 вышли двенадцать юношеских команд из Ярославля, Рыбинска, Иванова, Кинешмы, Костромы, Шарьи и поселка Красное-на-Волге.

 

Две костромские команды, участвовавшие в турнире, стали обладателями медалей. Золото взяла команда «Динамо», на втором месте - ДЮСШ № 3. Бронзу взяли юноши из команды «Шинник» (Ярославль).

 

SocButtons v1.4
Яндекс.Погода

Сейчас 238 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте







Партнеры