Костромичи выиграли первенство по футболу

Опубликовано 12.05.2017

Соревнования прошли в ДЮСШ №3

Открытый турнир, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился в Костроме. На поле стадиона детско-юношеской спортивной школы № 3 вышли двенадцать юношеских команд из Ярославля, Рыбинска, Иванова, Кинешмы, Костромы, Шарьи и поселка Красное-на-Волге.

Две костромские команды, участвовавшие в турнире, стали обладателями медалей. Золото взяла команда «Динамо», на втором месте - ДЮСШ № 3. Бронзу взяли юноши из команды «Шинник» (Ярославль).