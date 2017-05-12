Ищут лучших

Опубликовано 12.05.2017

молодых предпринимателей

Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2017» проходит сейчас в нашей области. В нем четыре номинации: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года». Участвовать в конкурсе могут молодые люди от четырнадцать до тридцати лет. Победители получат премии и возможность посостязаться за звание лучшего во Всероссийском этапе.