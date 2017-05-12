Встреча поколений

Опубликовано 12.05.2017

состоялась в поселке Караваево



Она была посвящена празднику Победы и проходила в детской школе искусств. На встречу со школьниками и студентами Костромской государственной сельскохозяйственной академии пришли Герой Социалистического Труда Клавдия Петрова, которая в военное лихолетье работала на ферме совхоза «Караваево», фронтовики Василий Бараков, Александр Глазырин, Сергей Рыбин, малолетние узники фашистских концлагерей Раиса Шалугина, Александр и Тамара Серенковы, жительница блокадного Ленинграда Вера Тютина.

Всех собравшихся приветствовала глава Караваевского сельского поселения Елена Шилова. По ее словам, память - это самое дорогое, что есть у человека.



Ветераны поделились воспоминаниями. Ученики и преподаватели детской школы искусств сделали гостям подарки - музыкальные. Особенно всем понравилось выступление ансамбля народных инструментов «Задоринка» под руководством Владимира Зиновьева с легендарной «Катюшей».