Памяти сказочника

Опубликовано 12.05.2017

В Музее природы пройдет вечер памяти создателя музея «Лес-Чудодей» Николая Козырева

В 70-е годы минувшего века каждый посетитель Берендеевки обязательно заглядывал туда - посмотреть на удивительные находки. В музее размещалась выставка работ мастера Николая Козырева: созданные природой причудливые композиции превращались в сказочные образы. За свою творческую жизнь мастер создал более двухсот работ. Коллекцию Николай Козырев завещал городу.

Вечер приурочен к 110-летию со дня рождения сказочника. Вечер памяти откроется 17 мая в 16.00. Вход бесплатный.