Опубликовано 12.05.2017

Сегодня на Волге спасали тонущих пловцов и пострадавших водителей моторных лодок

Учебная тренировка сотрудников ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской области и спасателей «Службы спасения, ГО и ЧС» прошла неподалеку от Центральной спасательной станции.

По тактическому замыслу, дежурный диспетчер получил информацию о том, что в районе между первым буем и плавбазой ЦСС тонет человек.

К месту происшествия немедленно выдвинулись спасатели на катере. Водолаз спустился под воду, чтобы отыскать пострадавшего. Человеку повезло, спасатели прибыли вовремя и успели поднять его на поверхность до того, как он потерял сознание. Тем не менее пострадавшему провели курс сердечно-легочной реанимации и только после этого отправили в машину «Скорой помощи».



По второй легенде в беду попал человек управлявший моторной лодкой. Инспекторы ГИМС получили сигнал, что при движении вдоль берега Волги моторная лодка столкнулась с плывущим деревом. Двигатель лодки вышел из строя, а водитель получил серьезные травмы. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и отбуксировали аварийное судно на базу. Также в этот день спасатели оказывали помощь уставшему пловцу и устраняли последствия столкновения двух моторных лодок.