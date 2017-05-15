Весенний хоккей

Опубликовано 15.05.2017

На Ледовой арене состоялся традиционный турнир

Вот уже в шестой раз прошел открытый областной турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали не только команды со всей Костромской области, но и гости из Подмосковья.

Всего на лед выходили девять дружин из Костромы, Буя, Нерехты, Костромского района и Московской области. Юные спортсмены сражались в двух возрастных группах. В первой из них были собраны игроки 2002-2003 годов рождения. Здесь лучшими оказались хоккеисты ХК «Кострома». Вторыми стали гости турнира - ХК «Русичи» (Московская область). Замкнули призовую тройку нерехтские хоккеисты из ХК «Урожай».



В младшей группе, среди игроков 2004-2007 годов рождения, равных не было ХК «Искра», которые представляли Костромской район. Юные игроки ХК «Русичи» повторили успех своих более старших товарищей и тоже взяли серебро. Призовую тройку замкнул хоккейный клуб «Планета» из Буя.