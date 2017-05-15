Штрафной удар... по кошельку

Опубликовано 15.05.2017

Как избежать проблем, оплачивая штрафы ГИБДД?

Иногда, откладывая документ с предписанием в сторону, водители напрочь забывают его оплатить. Не умышленно, а просто потому, что подводит память. Тем временем небольшая сумма легко превращается в приличную задолженность, которая грозит судебными тяжбами и даже запретом на выезд за границу. А ведь оплатить штраф можно не выходя из дома, сидя в кресле. Как всегда быть в курсе выписанных вам штрафов и почему выгоднее вносить плату в срок, узнаем в свежем номере "СП".

Какими бывают штрафы?



Штрафы ГИБДД бывают двух видов: вынесенные инспекторами ДПС и выявленные с помощью камер видеофиксации. Разница в том, что в первом случае инспектор выписывает штраф непосредственно на правонарушителя, а во втором автоматизированная система начисляет штраф на собственника транспортного средства. Если вы одолжите машину другу (его допуск к управлению авто должен быть прописан в страховом полисе) и инспектор остановит его за нарушение, штраф заплатит друг. А если нарушение заметит камера, штраф придет вам.

Важно! Самая полная информация о штрафах имеется на сайте госуслуг.

В какой срок нужно оплатить штраф?



У нарушителя есть 70 дней, чтобы разобраться со штрафом: 10 дней на обжалование и 60 - на оплату. Во избежание проблем с судом не оставляйте оплату на последний день, чтобы платеж успел дойти на счета в Федеральном казначействе. Лучше всего оплачивать в первые полтора месяца, чтобы оплата гарантированно успела пройти. Дата выписки штрафа напечатана на квитанции и видна в базе данных штрафов, ее можно проверить на сайте госуслуг.

Важно!



У нарушителей есть возможность оплатить лишь половину суммы штрафа, если деньги будут внесены не позднее 20 дней с момента принятия решения о наложении штрафной санкции. Но и здесь есть исключения.

Также нельзя оплатить половину суммы виновникам ДТП, которые повлекли вред здоровью, либо употребившим алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после совершения автоаварии, либо после того, как автомобиль был остановлен по требованию сотрудника полиции.

Что делать, если штраф просрочен?



Если не оплатить штраф за 70 дней, он считается просроченным. ГИБДД передает информацию о нем в Федеральную службу судебных приставов, и тогда штраф превращается в судебную задолженность. С этого момента у должника есть пять дней на добровольное погашение. Неоплаченный за этот срок долг удваивается, и к тому же по нему начисляют исполнительский сбор: 7 процентов от взыскиваемой суммы.

Прощай, отпуск?



Из-за долга штрафник может лишиться долгожданной поездки за границу - на выезд могут выписать запрет. Считается, что такие последствия наступают, если сумма долга превысит 10000 рублей. Но на самом деле эта сумма не прописана в законе, поэтому могут не выпустить за границу и при меньшем долге. Запрет не снимется даже в том случае, если оплатить штраф прямо на границе. Чтобы информация об оплате прошла, потребуется несколько дней.

Как не пропустить новый штраф?



Когда будете проверять штрафы, сохраните данные автомобиля, тогда не придется их вводить при каждой проверке. Для этого нажмите кнопку «Добавить транспортное средство». Еще лучше - настройте автоматические уведомления. Тогда, если придет штраф, вы будете сразу получать сообщения на телефон или электронную почту.

Обратите внимание!

Даже если вам не приходило никаких оповещений, все-таки проверьте штрафы ГИБДД за пару недель до поездки за границу. В таком случае у вас будет время на погашение любых задолженностей и запретов.

Важно!

Если установить мобильное приложение «госуслуги», сообщения будут приходить в виде push-уведомлений. В приложении штрафы также можно оплачивать.

Оплачиваем вовремя



Достоверную информацию о начисленных штрафах можно найти на портале госуслуг. Он подключен к полной официальной базе штрафов, поэтому показывает все, что за вами числится. После оплаты штрафа кредитная организация передает информацию в ГИС ГМП (государственная информационная система государственных муниципальных платежей). Если после оплаты в течение нескольких дней информация не отображается на сайте, необходимо обратиться в кредитную организацию, в которой была произведена оплата.

Важно!

Будьте осторожны с оплатой через неофициальные частные сервисы. Не все сервисы сообщают в ГИС ГМП об оплаченном штрафе, из-за этого штраф зависает в базе. Перед оплатой штрафа в выбранной кредитной организации необходимо уточнить сведения о передаче информации в ГИС ГМП.

Что нужно сделать для оплаты штрафов на сайте госуслуг?

1 Зарегистрироваться на gosuslugi.ru. Для регистрации нужны имя, фамилия и телефон.

2 Выбрать услугу «Штрафы ГИБДД»

3 Ввести данные о водителе и машине.

Как оплатить просроченный штраф?

Самый простой способ проверить и оплатить просроченные штрафы - на сайте госуслуг. Выбираете услугу «Судебная задолженность», вводите личные данные, и система вам поможет все оплатить.