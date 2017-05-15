Романтики живут среди нас

Опубликовано 15.05.2017

Музыканты приготовили шедевры

Костромской губернский симфонический оркестр приглашает на концерт «Шедевры европейского романтизма». Для любителей музыки впервые в Костроме прозвучит грандиозная Первая симфония австрийского романтика Антона Брукнера. Фортепианный концерт Роберта Шумана исполнит победитель конкурса «Евровидение» Дмитрий Майборода. Кстати, Шуман - один из самых ярких представителей романтизма. Слова композитора «Разум ошибается, чувство - никогда» могут служить эпиграфом к его произведениям.