Уроки Мужества

Опубликовано 15.05.2017

прошли в Минской основной школе Костромского района

По просьбе классного руководителя Елены Кузнецовой с выпускниками встретилась активный член литературно-краеведческого клуба «Вдохновение» при библиотеке Вера Орлова. Вера Николаевна родилась в деревне Подолец. Она много знает о своей малой родине, о своих предках.

Тема разговора - «Семья. Род. Народ». Вера Николаевна принесла с собой семейный архив, в котором сохранились письма с фронта ее родных, старые фотографии. Хранятся и рисунки дяди, который мечтал стать художником, но мечте не суждено было сбыться: началась Великая Отечественная война.



С ребятами встретились и другие активисты клуба «Вдохновение», ветераны труда Вера Орлова и Нина Маслова.