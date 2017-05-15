Одна за всех

Опубликовано 15.05.2017

У костромских дорожников появилась новая техника

На днях на улицы Костромы впервые вышел автомобиль, оборудованный устройством для проведения выравнивающего ремонта струйно-инъекционным методом. В России этот прогрессивный способ ямочного ремонта еще не получил широкого распространения, хотя в Европе и Америке он используется довольно давно. Суть его состоит в том, что выбоину на дороге заполняют ремонтной смесью, подаваемой воздушной струей под давлением.



В Костроме струйно-инъекционную установку впервые испытали на минувшей неделе на улице Островского. За пульт управления встал опытный рабочий Илья Карпов. Он прошел обучение у смоленских коллег и теперь осваивает новую технику. Установкой Илья, по его же собственным словам, доволен. Управлять ею несложно, а качество ремонта отвечает самым строгим стандартам.



Прежде чем приступить к ремонту ямы, оператор с помощью компрессора очистил место под будущую заплатку мощным напором воздуха и только потом приступил к заполнению выбоины специальной смесью. Через несколько минут на месте бывшего углубления оказалась совершенно ровная поверхность, отличающаяся от асфальта вокруг лишь более темным цветом.



Эту технологию можно применять и в жаркую, и в холодную погоду. Рабочий диапазон температур - от плюс сорока до минус пятнадцати градусов по Цельсию. Машина для современного ямочного ремонта обошлась городу в семь миллионов рублей, но специалисты уверены: она быстро себя окупит.