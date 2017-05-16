Наш национальный приоритет

Опубликовано 16.05.2017

Так назвал Владимир Путин поддержку многодетных семей

Владимиру Путину направлен проект федерального закона «О статусе многодетных семей». Пока он представлен только в виде концепции. Тем не менее отражает чаяния большинства родителей. Кроме финансовой поддержки, предусматривается также и юридическая. К примеру, деятельность по уходу за детьми должна быть включена в общий трудовой стаж. Пока концепция обсуждается. Но Президент уже не раз подчеркивал: для помощи многодетным семьям государство приложит самые серьезные усилия.

Интересный факт: по статистике, сегодня 6,5 процента российских семей многодетные. При этом они растят почти 20 процентов всех детей в стране. Важно понимать, что многодетные семьи не только способствуют демографическому росту, но и укреплению института семьи, сохранению традиционных ценностей. А это уже общегосударственные задачи.



«Поддержка многодетных семей, института материнства и детства – наш безусловный общенациональный приоритет. Исходя именно из этого, будем строить и государственную политику во всех сферах: в здравоохранении, образовании, социальном, экономическом развитии. Проблем, разумеется, во всех этих сферах еще очень и очень много. Но все-таки и результаты этих усилий тоже есть. Общенациональное движение к тому, чтобы у нас детей было больше, забота о них серьезнее - все эти усилия приносят результат», - заявил Владимир Путин на церемонии награждения орденом «Родительская слава» многодетных родителей, воспитывающих от семи до тринадцати детей.



Ключевой вопрос для многодетных семей - жилищный, не раз отмечал Президент. В этом их схожесть с семьями молодыми. Но, в отличие от последних, супругам с большим количеством детей, жилплощадь нужна куда большая. Да и зачастую сами родители готовы строить свой собственный дом. Не случайно в нашей области работает закон, согласно которому многодетные семьи могут получить участок земли для индивидуального жилищного строительства. Только в апреле этого года многодетным семьям Костромской области и другим льготным категориям граждан бесплатно предоставлены в собственность 12 земельных участков. Всего с начала реализации областного закона многодетные семьи региона в собственность получили 696 участков в разных муниципалитетах области.



Неоднократно Президент России подчеркивал и то, что сегодня важно поддержать некий тренд, зародившийся в российском обществе. Он заключается в том, что многодетные семьи разрушают стереотипы. В них растут творческие, одаренные дети, малышей с детства приучают к труду и воспитывают настоящих патриотов. «Отмечу, что за прошедшие годы была проделана большая работа, направленная на защиту интересов детей, продвижение семейных ценностей и поддержку многодетных семей, совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. Но для того чтобы усилия были максимально эффективны, необходимо наращивать взаимодействие института уполномоченных по правам ребенка с органами государственной власти, добровольческими, волонтерскими организациями, в полной мере использовать серьезный потенциал СМИ», - заявил Владимир Путин.



Администрация Костромской области ценит заслуги многодетных родителей. В 2009 году в регионе была учреждена награда для матерей и отцов, подающих пример в укреплении института семьи и воспитании детей, - медали «Материнская слава» и «За верность отцовскому долгу». За это время медалью «Материнская слава» награждены более 185 матерей, медалью «За верность отцовскому долгу» - два многодетных отца.



Но, безусловно, все финансовые меры поддержки не могут мотивировать родителей так, как внутреннее убеждение. Традиции большой многодетной семьи возрождаются. И в этом заслуга как государства, так и общества в целом.

Олег СУВОРОВ

Екатерина, бухгалтер:

- Я думаю, что решение Владимира Путина о поддержке многодетных семей, правильное. Нужно понимать, что воспитание детей - это тяжелый труд, хотя за него и не платят зарплату. Сейчас я наблюдаю за своими друзьями, коллегами. Если раньше в семьях было по одному ребенку, то сейчас все чаще по двое. Это тоже определенная тенденция.

Александр, водитель:

- У нас в семье трое детей. По своему опыту скажу: стимул к рождению детей - любовь к семье, детям. Трудности, конечно, бывают. И поддержка - государственная, областная - в таких случаях просто необходима.

Светлана, молодая мама:

- Если Президент примет решение о дополнительной поддержке многодетных семей, то я только поддержу это. Ведь несколько лет назад, когда появился материнский капитал, кто-то решился родить второго ребенка, узнав, что может смелее смотреть в будущее. Может, так будет и с многодетными семьями? Но все же, я считаю, что супруги в такие моменты меньше всего думают о материальной выгоде. Просто быть родителями - большое счастье.

Любовь, медик:

- Знаю, что у нас дают субсидии семьям, где трое и больше детей. Я думаю, что главный вопрос для многодетных семей - жилищный. Его государство должно помочь решить в первую очередь.