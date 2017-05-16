Как сбить «температуру» цен?

Опубликовано 16.05.2017

Вопросы здравоохранения - в центре внимания областной администрации

Целый спектр вопросов, связанных со здравоохранением, обсудили участники еженедельного оперативного совещания при губернаторе области. Один из ключевых - рост цен на жизненно необходимые лекарства. А точнее - обоснованность надбавок на них. Не секрет, что в соседних регионах они выросли значительно.

Сохранить кошелек и здоровье



В Костромской области необоснованного роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не допустили. Об этом заявила Ирина Солдатова, директор департамента государственного регулирования цен и тарифов. Более того, анализ показал: надбавки у нас существенно ниже, чем у соседей - в Ярославле и Иванове.



К примеру, в ценовой группе жизненно важных препаратов, которые стоят более 500 рублей, фактическая надбавка составляет 11,1 процента. При этом предельная - 16 процентов. Сбивать «температуру» удается и в других ценовых категориях. Главная причина - централизованное обеспечение лекарственными препаратами через сеть областной аптечной базы. Особенно важно это для отдаленных районов.



Сеть аптек, где надбавки минимальны, растет. До конца этого года в планах областной аптечной базы открыть еще восемь аптек. Они появятся в Боговарове, Поназыреве, Павине и Парфеньеве.

Фармацевтический рынок привлекает и частные компании. Конкуренция здесь должна быть честной. Губернатор Сергей Ситников поручил проанализировать работу государственных, муниципальных и частных аптек. В том числе, проверить уровень зарплаты и отчисление налогов в бюджет.

Заслон клещу!



Вопрос, который становится для костромичей все более актуальным с возвращением тепла, - акарицидная обработка парков, скверов и мест отдыха. С 1 по 7 мая с укусами клещей в медицинские учреждения обратились 611 человек во всех муниципалитетах области. В трех случаях зарегистрирован бореллиоз. И пусть показатели ниже, по сравнению с тем же периодом прошлого года, ситуация вызывает беспокойство.



Клещам областные и муниципальные власти собираются поставить серьезный заслон. Сейчас химикатами обрабатывают парки, скверы и другие территории. В плане - обезопасить 2064 гектара. Для сравнения: в 2016 году было 659 гектаров. На сегодняшний день обработали от клещей уже 1077 гектаров.



В Костроме к акарицидной обработке подключились сотрудники военной академии РХБЗ. В областной столице из 325,5 гектара обработали 209,8. Благоприятная погода должна позволить закончить работу раньше запланированного срока.

«Бережливая поликлиника»



Так называется проект, в который включилась Костромская область. Он должен помочь построить новую модель работы поликлиник, главная задача которой - комфорт для больного.



Необходимость своеобразной реформы в поликлиниках назревала. Проведенный департаментом здравоохранения анализ показал: помимо проблем «долговременных», таких как обеспечение кадрами и улучшение материально-технической базы, есть и другие вопросы. Пациенты заявили, что необходимо улучшить работу регистратур и, если можно так сказать, логистику посещения врачей.



Первые шаги к созданию новой модели работы поликлиник уже сделаны. В прошлом году все регистратуры этих учреждений укомплектовали медицинскими регистраторами и администраторами, а их рабочие места оснастили компьютерами. Развивается и электронная запись на прием к врачу, как через сайт госуслуг, так и через портал регистратура44.рф.



Решается и кадровый вопрос. Хотя он пока продолжает оставаться актуальным, в 2017-2018 годах на работу в поликлиники планируют принять 20 фельдшеров, 25 терапевтов и 15 педиатров, которые учатся в медицинских ссузах и вузах по целевому направлению.



Проект «Бережливая поликлиника» пилотный. И он затронет две поликлиники: детскую №5 и взрослую №1 на улице Профсоюзной. Сейчас определяется источник финансирования и возможность привлечь внебюджетные средства.

Владимир АКСЕНОВ

Евгений Нечаев, директор департамента здравоохранения Костромской области:

- Две поликлиники, которые мы хотим включить в проект «Бережливая поликлиника», обеспечивают медицинскими услугами более 90 тысяч костромичей. Мы будем работать там, где сложно. Прежде всего, планируем провести капитальный ремонт, сделать зоны ожидания, информационное табло, электронную очередь, поставить кондиционеры и кулеры с водой. Второй момент, над которым мы будем работать, рациональное «движение» пациентов. Планируем, что появятся специалисты, которые будут оказывать экстренную помощь. Сроки реализации проекта - ориентировочно четвертый квартал этого года.