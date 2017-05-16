Безопасности детей

Опубликовано 16.05.2017

особое внимание

252 детских центра готовы принять маленьких жителей области на отдых и оздоровление. Сейчас во всех учреждениях идет работа по подготовке к летней оздоровительной кампании.

Представители департамента по труду и социальной защите населения и правоохранители обследуют состояние областных загородных лагерей, проверяют периметры и ограждения, чердаки и подвалы зданий, также заключаются договоры с охранными предприятиями. Перед началом каждой смены с сотрудниками учреждений и вожатыми проведут инструктажи по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.



Губернатор Сергей Ситников обратил внимание на то, что необходимо обеспечить безопасность детей во всех оздоровительных детских лагерях, как областных и муниципальных, так и частных.



Также надо обеспечить безопасность туристических групп, планирующих походы, в том числе по водным объектам. «В отношении таких групп необходимо организовать совместную работу МЧС, МВД, глав муниципалитетов, поставить задачи перед департаментом лесного хозяйства, привлечь к этой работе лесную охрану и охотничьи базы. Чтобы, в том числе, выявить незарегистрированные туристические группы, особенно с детьми», - отметил глава региона.



Курирующие ведомства проработают вопрос по обеспечению связи с пешими группами. Для туристов сделают памятку с указанием всех местностей, где есть сотовая связь и FM-вещание, где могут быть переданы метеопредупреждение и предупреждения о рисках.



Глава региона потребовал уделить особое внимание обеспечению безопасности тех детей, которые в каникулы не поедут в лагеря отдыха, а останутся дома. Специалисты будут в том числе инспектировать пляжи и необорудованные места отдыха.



Соб. инф.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области:

- В прошлом году механизмы взаимодействия между спасателями ГИМС и УМВД были очень грамотно отработаны. Такая работа показала свою эффективность.