Авария на железнодорожном переезде

Опубликовано 16.05.2017

Столкнулись рельсосмазыватель и автомобиль

Авария произошла в ночь с 15 на 16 мая у станции Сендега. Водитель легковушки получил серьезные травмы. Самостоятельно выбраться из автомобиля мужчина не мог, поэтому пришлось вызывать спасателей. На помощь пострадавшему прибыл пожарный расчет в составе четырех человек. Пожарные с помощью специального инструмента вскрыли покореженный автомобиль и помогли водителю выбраться наружу, а затем передали его врачам скорой медицинской помощи.



Сейчас устанавливаются точные причины и виновник происшествия. В МЧС отметили, что задержек в движении поездов удалось избежать.



Главное управление МЧС России по Костромской области убедительно просит всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, особенно в ночное время. В случае ДТП незамедлительно звонить по номеру сотового оператора «112».