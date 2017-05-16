Еженедельное информационное издание Костромской области
Куда сходить и что посмотреть 17 сентября?
- Опубликовано 16.05.2017
О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»
В среду в областном Музее природы пройдет вечер памяти Николая Николаевича Козырева (0+) - создателя музея «Лес – Чудодей» в парке «Берендеевка», который был одной из уникальных достопримечательностей Костромы в 70-е годы прошлого века. Посетители смогут увидеть сохранившиеся скульптуры мастера, личные вещи, фотографии и документы из семейного архива. Начало в 16.00.
В это же время в здании Гауптвахты откроется выставка Бессмертного полка (6+). В экспозиции будут представлены фотографии и документы семейных историй, посвященных солдатам Великой Отечественной войны.
В 18.00 в Костромском государственном драматическом театре имени Островского премьера — здесь поставят спектакль «Летучая мышь» (12+) по пьесе Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. В спектакле заняты Игорь Гниденко, Дмитрий Рябов и другие.
А в Большом зале Костромского губернского симфонического оркестра в этот день пройдет концерт с участием лауреата международных конкурсов Дмитрия Майбороды (6+). Начало программы в 18.30.