Куда сходить и что посмотреть 17 сентября?

Опубликовано 16.05.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

В среду в областном Музее природы пройдет вечер памяти Николая Николаевича Козырева (0+) - создателя музея «Лес – Чудодей» в парке «Берендеевка», который был одной из уникальных достопримечательностей Костромы в 70-е годы прошлого века. Посетители смогут увидеть сохранившиеся скульптуры мастера, личные вещи, фотографии и документы из семейного архива. Начало в 16.00.

В это же время в здании Гауптвахты откроется выставка Бессмертного полка (6+). В экспозиции будут представлены фотографии и документы семейных историй, посвященных солдатам Великой Отечественной войны.



В 18.00 в Костромском государственном драматическом театре имени Островского премьера — здесь поставят спектакль «Летучая мышь» (12+) по пьесе Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. В спектакле заняты Игорь Гниденко, Дмитрий Рябов и другие.



А в Большом зале Костромского губернского симфонического оркестра в этот день пройдет концерт с участием лауреата международных конкурсов Дмитрия Майбороды (6+). Начало программы в 18.30.