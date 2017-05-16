Праздник семьи

Опубликовано 16.05.2017

пройдет в Костромском районе

Его организатор - районный совет женщин, который возглавляет Светлана Сергаева. Именно работа с семьей, пропаганда семейных ценностей являются главными направлениями в деятельности этой общественной организации.



В этом году праздник принимает Апраксинское сельское поселение. На него приглашены семьи, где растут талантливые дети. Кто-то хорошо рисует, кто-то поет, занимается танцами, является активистом детской общественной организации «Поколение» или достиг больших успехов в спорте. Говорят, что каждый ребенок талантлив. Но талант раскроется только в том случае, если дома, в семье будет поддержка.