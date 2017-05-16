Провести ночь в музее

Опубликовано 16.05.2017

Только раз в году предоставляется такая возможность

Старт ежегодной международной акции «Ночь музеев» (6+) будет дана 20 мая в 19.30 на Сусанинской площади. В этом году она приурочена к Году экологии в России. Каждый музей - участник подготовил интересную программу для своих зрителей. Музей природы будет демонстрировать мастер-классы и театр теней. Картинная галерея на Молочной горе в Рыбных рядах проведет парфюмерный практикум и занятия школы фотошопа. А в Дворянском собрании откроется игорный клуб «Три слова» и музейный ЗАГС.