Костромич завоевал бронзу чемпионата Европы по тхэквондо

Опубликовано 16.05.2017

Егор Пащенин отличился в категории кадетов

На греческом острове Родос завершился 13-й чемпионат Европы по тхэквондо под эгидой Европейского союза тхэквондо (ETU). Юный костромской спортсмен Егор Пащенин вернулся из Греции с наградой. Воспитанник клуба спортивных единоборств «Скорпион» стал бронзовым призером в индивидуальном выступлении среди кадетов. Это возрастная категория 12-14 лет. В его соперниках были 24 сильнейших спортсмена со всей Европы. Медаль такого представительного турнира — безусловный успех. Тхэквондо Егор занимается четыре года, два из которых под руководством тренера Антона Смирнова.



Всего в чемпионате Европы приняло участие 524 спортсмена из 28 стран. Сборная России собрала богатый урожай медалей: одиннадцать бронзовых, две серебряных и одну золотую.