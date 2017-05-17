Напиток со вкусом детства

Опубликовано 17.05.2017

проверили эксперты на этой неделе

Уже прошли те времена, когда ассортимент какао ограничивался всем известным продуктом в зеленой упаковке. Сейчас в магазинах у полок с какао-напитками от разнообразия торговых марок разбегаются глаза. Только вот действительно качественный продукт найти удается не всегда. Выбрать вкусное и полезное какао нам помогут специалисты. Читайте в свежем номере "СП".