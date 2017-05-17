Еженедельное информационное издание Костромской области
17 Мая 2017
Напиток со вкусом детства
- Опубликовано 17.05.2017
проверили эксперты на этой неделе
Уже прошли те времена, когда ассортимент какао ограничивался всем известным продуктом в зеленой упаковке. Сейчас в магазинах у полок с какао-напитками от разнообразия торговых марок разбегаются глаза. Только вот действительно качественный продукт найти удается не всегда. Выбрать вкусное и полезное какао нам помогут специалисты. Читайте в свежем номере "СП".