Напиток со вкусом детства

Опубликовано 17.05.2017

проверили эксперты на этой неделе

 

 Уже прошли те времена, когда ассортимент какао ограничивался всем известным продуктом в зеленой упаковке. Сейчас в магазинах у полок с какао-напитками от разнообразия торговых марок разбегаются глаза. Только вот действительно качественный продукт найти удается не всегда. Выбрать вкусное и полезное какао нам помогут специалисты. Читайте в свежем номере "СП".

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