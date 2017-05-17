Вернуть достояние Костроме

Опубликовано 17.05.2017

Продолжается восстановление ансамбля Костромского кремля

С опережением графика работают строители, восстанавливающие Богоявленский собор и его колокольню. За минувшую неделю эти объекты выросли еще на несколько метров. Сейчас стройка идет практически без остановок.

К 12 мая на колокольне Богоявленского собора залили наружные разгрузочные балки на высоте 8,8 метра. Также на колокольне строители сделали армирование внутренних балок.



Ее высота, напомним, составит 64 метра. На смотровую площадку, откуда открывается вид на Волгу и центр Костромы, прихожан и паломников будут доставлять лифты. Несмотря на то что колокольня внешне предстанет в первозданном виде, строители несколько «осовременят» ее изнутри.



На галерее, соединяющей храм и колокольню, идет кладка северной стены, а также кладка оконных проемов второго света. Что касается работ на Богоявленском соборе, то здесь кирпичную кладку завершили на отметке 8,75 метра. И уже начали армирование колонн второго яруса.

На площадке Костромского кремля на минувшей неделе побывал благотворитель проекта Виктор Иванович Тырышкин. Он оценил ход работ и пообщался со строителями.