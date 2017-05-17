Большой велопробег

Опубликовано 17.05.2017

прошел в поселке Сухоногово Костромского района

Первыми на свои маленькие велосипедики сели воспитанники детского сада «Колосок». Лучший результат показал Саша Нефедов.



Среди учеников первого-второго классов победе радовались Маша и Савелий Финогеновы. Кстати, их мама пришла не только поболеть за дочку и сына. Юлия Финогенова тоже села на велосипед и заняла первое место среди женщин. Финогеновы - одна из спортивных в Сухоногове семей. Зимой, например, все вместе катаются на лыжах.



Среди учащихся средних классов первенствовали Андрей Сергеев и Татьяна Шарова. У мужчин отличился один из лучших в поселке спортсменов Александр Лебедев. Массовый велопробег организовала Ольга Потапова, директор спортивного комплекса имени Анатолия Шелюхина. И не только организовала, но и заняла среди женщин второе место.