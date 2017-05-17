Куда сходить и что посмотреть 18 мая?

Опубликовано 17.05.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

В четверг костромичей ждут во Дворце творчества детей и молодежи. Детский театр «Сказка» и литературно-эстрадная студия «Слово» представят здесь свою совместную постановку - арт-этюды «Заколдованные братья» (0+) по сказке Евгения Шварца «Два клена». Начало в 13.00.



В 18.00 на сцене Костромского государственного драматического театра имени Островского пройдет премьерный спектакль — комедия-маскарад «Летучая мышь» (12+) по пьесе Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. Главные роли играют Игорь Гниденко, Дмитрий Рябов и другие артисты.



Чуть позже, в 18.30 начнется спектакль и в Костромском камерном драматическом театре под руководством Бориса Голодницкого. В этот день здесь поставят «Мамулю» (18+) - комедию-фарс по пьесе современного драматурга Сергея Белова.



Также в четверг посетителям Музея-заповедника «Костромская слобода» предлагают совершить экскурсию по выставке «Древнейший храм Костромского края» (0+) в церкви Собора Богородицы. В этот день посещение музея свободное для всех категорий посетителей. Экскурсия начнется в 12.00.