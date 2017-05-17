Еженедельное информационное издание Костромской области
17 Мая 2017
Писатель, он же наш коллега по «Северной правде»
- Опубликовано 17.05.2017
Новая книга Евгения Зайцева выходит в свет
На счету автора, члена союза писателей России, лауреата премии имени Писемского, более десяти книг. Но эта особенно дорога ему. В 2017 году одна из старейших газет страны «Северная правда» отметила свое 110-летие со дня выхода первого номера. Евгений Зайцев проработал в «Северянке» около двадцати лет. В очередной книге «Школа становления» писатель рассказывает о коллегах, их судьбах, вспоминает далекие годы совместной работы, яркие моменты творческой журналистской профессии.
Презентация книги состоится 21 мая в 14.00 в областной библиотеке.