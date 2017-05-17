Все попытки оказались неудачными

Опубликовано 17.05.2017

В Буе сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке угона пяти автомобилей

Информация о покушении на машины буевлян поступила в дежурную часть полиции 14 мая. Сразу пять автовладельцев рассказали, что утром они либо не нашли машины на своем месте, либо обнаружили на них значительные повреждения. В ходе проверки выяснилось, что к случившемуся причастен ранее судимый местный житель. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.



Правоохранители установили, что в ночь совершения преступления злоумышленник попытался угнать автомобиль, однако ни одна из пяти попыток не увенчалась успехом: то машина не открывалась, то оказывалось заблокированным рулевое колесо. В одном случае угонщику удалось проникнуть через разбитое стекло внутрь, но завести авто он не смог. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.