Костромичи стали участниками международной олимпиады в IT - сфере

Опубликовано 17.05.2017

52 студента и молодых специалиста показали свои знания

В X Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2016/17» принимали участие несколько тысяч молодых специалистов из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Украины и Узбекистана. Костромскую область представили 52 человека.

И сразу несколько из них добились хорошего результата. Игорь Полев занял второе место по Центральному федеральному округу и 8-е место по стране, Дарья Шишулина заняла третье место по Центральному федеральному округу и 13-е место по стране, Александр Кибин занял четвертое место по Центральному федеральному округу и 14-е место по стране и Олег Хренков занял пятое место по Центральному федеральному округу и 19-е место по стране. Стоит отметить, что в отборочном туре, в котором отличились ребята, принимали участие более тысячи человек.