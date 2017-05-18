Приступили к выравнивающему ремонту

Опубликовано 18.05.2017

На очереди - капитальный

В Галичском районе продолжается полномасштабный выравнивающий ремонт дорожного покрытия на трассе Судиславль-Галич-Чухлома. Кроме того, рабочие местного филиала Костромаавтодора занимаются вырубкой кустарника и ремонтом дорог с гравийным покрытием.

В этом году погода заставила дорожников слегка понервничать. Отрицательные температуры и снег с дождем в середине и в конце апреля не давали костромским дорожно-эксплуатационным предприятиям приступить к полноценному выравнивающему ремонту. В последние дни погода стала налаживаться, и на трассах региона пошла работа.



Сегодня Галичский филиал Костромаавтодора ведет работы сразу на двух участках трассы Судиславль-Галич-Чухлома. Одна бригада работает на 27-32-м километрах, вторая на 57-м километре. На дороге используется много техники, в том числе самосвалы, катки, комбинированные дорожные машины. Асфальтобетонную смесь поставляет собственный завод. Проблем с запасами сырья (гравий, битум и песок) предприятие не испытывает.



Помимо так называемого ямочного ремонта, филиал Костромаавтодора занимается восстановлением дорог с гравийным покрытием. Уже приведены в порядок подъезды к поселкам Лодыгино и Муравьище, а также дорога Туровское-Березовец.



В этом году, по словам директора филиала Николая Окулова, планируется капитально отремонтировать пять километров дороги Судиславль-Галич-Чухлома на отрезке между 53-м и 58-м километрами. «В прошлом году мы сделали десять километров, в этом должны привести в порядок пять», - говорит Николай Окулов.

Алексей ИВАНОВ

Николай Окулов, директор Галичского филиала Костромаавтодора:

- Основной ремонт трасс района мы планируем закончить к середине июня, но работы по выравнивающему ремонту на отдельных участках будут, я думаю, продолжаться вплоть до начала сентября.

Сергей Сарычев, дорожный мастер:

- Технику к работе подготовили, материалы для ремонта есть в наличии, ремонт трассы Судиславль-Галич-Чухлома ведем по графику.