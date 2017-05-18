А документы у вас имеются?

Опубликовано 18.05.2017

Проверяем игрушки, не отходя от кассы

Разнообразие детских игрушек в магазине порой сбивает с толку даже самых опытных родителей: конструкторы, наборы, куклы и машинки, игрушки пластмассовые, мягкие и набивные... В таком случае обычно папа и мама стараются взять что-то поярче да подешевле. Но правильно ли это? Ведь если игрушка придется по вкусу малышу, он будет постоянно рядом с ней. Поэтому имеет значение все: материал, запах, цвет и даже... грамотно оформленная этикетка. Как выбрать качественную, а главное - безопасную игрушку для своего ребенка, узнаем в свежем номере "СП".