Мастер-класс академика Денисова

Опубликовано 18.05.2017

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В Костромской ГСХА прошла встреча с главным архитектором строительства Костромского Кремля Алексеем Денисовым

 

Будущие архитекторы и строители участвовали в мастер-классе знаменитого архитектора «Практика воссоздания объектов культурного наследия».

Алексей Денисов  выполнял такие проекты реставрации, как комплекс храма Христа Спасителя, Государственный академический Большой театр в Москве, комплекс Храма во имя святого Патриарха Тихона в Мюнхене, Успенский собор в Ярославле.

Организаторы обсудили варианты прохождения практики студентов на восстановлении ансамбля Костромского Кремля.

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