Еженедельное информационное издание Костромской области
18 Мая 2017
Мастер-класс академика Денисова
- Опубликовано 18.05.2017
В Костромской ГСХА прошла встреча с главным архитектором строительства Костромского Кремля Алексеем Денисовым
Будущие архитекторы и строители участвовали в мастер-классе знаменитого архитектора «Практика воссоздания объектов культурного наследия».
Алексей Денисов выполнял такие проекты реставрации, как комплекс храма Христа Спасителя, Государственный академический Большой театр в Москве, комплекс Храма во имя святого Патриарха Тихона в Мюнхене, Успенский собор в Ярославле.
Организаторы обсудили варианты прохождения практики студентов на восстановлении ансамбля Костромского Кремля.