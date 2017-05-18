Мастер-класс академика Денисова

Опубликовано 18.05.2017

В Костромской ГСХА прошла встреча с главным архитектором строительства Костромского Кремля Алексеем Денисовым

Будущие архитекторы и строители участвовали в мастер-классе знаменитого архитектора «Практика воссоздания объектов культурного наследия».

Алексей Денисов выполнял такие проекты реставрации, как комплекс храма Христа Спасителя, Государственный академический Большой театр в Москве, комплекс Храма во имя святого Патриарха Тихона в Мюнхене, Успенский собор в Ярославле.

Организаторы обсудили варианты прохождения практики студентов на восстановлении ансамбля Костромского Кремля.

