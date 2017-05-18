В Костроме пройдет чемпионат по легкой атлетике

Опубликовано 18.05.2017

Его участниками станут юноши и девушки со всего региона

Более 130 спортсменов выйдут на старт первенства Костромской области по легкой атлетике среди юниоров, юношей и девушек. Они посоревнуются в таких видах программы, как спортивная ходьба, толкание ядра, прыжки в длину и, конечно, бег.



В пятницу спортсмены преодолеют дистанцию в 100, 1500 и 400 метров, а также 100 и 110 метров с барьерами. В субботу пройдут забеги на 200, 800, 3000 метров и 400 метров с барьерами. В соревнованиях примут участие три возрастные группы: юниоры, юноши и девушки 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 годов рождения.