Куда сходить и что посмотреть 19 мая?

Опубликовано 18.05.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Откроет пятничную афишу событие более чем торжественное - юбилейная встреча «Мы историей славной едины!» (6+) актива детских общественных организаций области и ветеранов детского движения, посвященная 85-летию Пионерии. Мероприятие пройдет во Дворце творчества детей и молодежи и начнется в 10.00.



В 18.30 поклонников народного и классического танца приглашают в КВЦ «Губернский». Здесь хореографический колледж «Губернская балетная школа» при «Русском национальном балете «Кострома» представит спектакль «Мир под названием — Искусство танца» (0+). Зрители увидят представление, которое объединит все поколения балетной школы, постановки мастеров прошлого и настоящего столетия, известные мелодии фольклора и произведения великих композиторов.



А на сцене Костромского камерного драматического театра под руководством Бориса Голодницкого поставят апокалиптическую комедию «Чемоданчик» (16+) по пьесе Юрия Полякова. Действие спектакля разворачивается в малогабаритной квартире обычной столичной многоэтажки, где пересеклись люди из разных социальных слоев. Поводом для такой встречи стала кража ядерного чемоданчика. Начало также в 18.30.