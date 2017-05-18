На конкурсе в Сочи

Опубликовано 18.05.2017

побывали ученики детской школы искусств поселка Караваево

Международный, девятый по счету, конкурс музыкально-художественного творчества «Страна магнолий» собрал 3500 участников из самых разных уголков России.



Из семнадцати караваевцев - учащихся фортепианного и хорового отделений - четырнадцать стали лауреатами первой, второй, третьей степеней, трое - дипломантами первой степени, Александра Жукова получила специальный приз.

Этот конкурс еще раз подтвердил хорошую подготовку учащихся Караваевской детской школы искусств, большую творческую работу преподавателей - Марины Топорковой, Светланы Беляевой, Ольги Кравченко, Елены Сорокиной. Выступления наших конкурсантов были яркими, музыкально-выразительными, эмоциональными.



Фортепианный дуэт в составе Мери Бакаридзе и Марии Шамаевой (класс преподавателя Марины Топорковой) принял участие в гала-концерте фестиваля.