Опубликовано 18.05.2017

пустит корни в сквере «Юбилейный»



В пятницу, 19 мая, костромичи и гости города смогут присоединится к экологической акции «Дерево моей семьи». Она начнется в 11 часов утра в сквере «Юбилейный», который расположен на пересечение улиц Стопани и Голубкова. Организаторы мероприятия – Главное управление МЧС России по Костромской области, Костромское областное отделение Всероссийского добровольного общества «Школа безопасности» и благотворительный фонд «География Добра».



В акции примут участие юные пожарные – учащиеся средней школы № 31, а также жители Заволжского района Костромы. Взрослые и дети вместе посадят деревца, которые будут символизировать костромские семьи.