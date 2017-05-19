Опубликовано 19.05.2017

огородный доктор

Садоводы, узнав ее на улице, тут же подходят с насущным вопросом. Ведь они знают: этот специалист решит любую их проблему. А она никогда не отказывает в консультации и может даже по дороге на работу объяснять пассажирке маршрутки, почему у нее плохо растут огурцы. Кандидат биологических наук, ведущая программы «Огород круглый год» на телеканале «Русь» и рубрики в нашей газете, Елена Шипова с удовольствием ответила и на вопросы «СП».

Была уверена, что стану «химиком»



- Елена Валентиновна, с чего началась любовь к биологии? В школе увлеклись предметом или уже в институте, поступив на специальность «Биология и химия»?

- Не поверите, но «любовь» к биологии началась позже: с того, что мне в вузе дали вести несколько предметов биологического цикла. Я просто была уверена, что стану «химиком». А тут… биология! Пришлось все делать для того, чтобы эти предметы мне понравились. Иначе как можно преподавать эти дисциплины другим? Студенты сразу понимают: формально преподаватель учит или он увлечен своим предметом и поэтому много знает.



- После окончания пединститута вам сразу предложили там остаться?

- В вузе работать я не планировала. К тому же устроиться тогда туда было очень трудно. Преподаватели трудились долго: практически до 75-79 лет, да и требования к ним предъявляли очень строгие. Я хотела быть учителем химии и начала преподавать в 12-й школе Костромы. А на кафедру ботаники пришла уже в 1980-м — простым лаборантом, так что в этом году исполнится как раз тридцать семь лет. Работа была для меня всем: я, могу сказать честно, трудоголик.



- Поддерживаете отношения с вашими выпускниками?

- Конечно. Правда, сама никогда не навязываюсь. Они сами практически на все встречи выпускников меня приглашают, что очень приятно. Я это ценю.



- Не так давно вы вернулись учительствовать в школу. Чему, прежде всего, стараетесь научить ваших детей? Может быть, чему-то учитесь у них сами?

- В школу я пошла для того, чтобы сохранить себя в профессии. Но «простора» мне там, увы, не хватает: слишком мало часов на предмет. Хотя работаю с удовольствием. Хочется передать детям любовь к живому, раскрыть глаза на чудеса, которые рядом с нами, и, конечно, помочь реализовать себя тем, кому биология нужна как шаг в профессию.



- Вы еще занимаетесь с детьми в центре «Одаренные школьники». «Заряжаетесь» от этих детей?

- С такими детьми действительно «заряжаешься», не чувствуешь своих лет. Дети-олимпиадники такие одухотворенные, заинтересованные и, главное - благодарные за знания, которые получают. Очень их уважаю и люблю с ними работать.

Витлуф, бамия и мелотрия



- Вы вообще выросли «на земле» или в городе?

- С огородом произошло как с биологией. У отца родители всю жизнь жили в деревне, а он пошел по военной стезе. У мамы - все городские. Огород наша семья «завела» из-за безденежья в 1990-е. Стали вникать и неожиданно так увлеклись, что стали фанатами, причем все без исключения.



- У вас и сейчас имеется огород. Что выращиваете? Есть любимые растения?

- Огород есть и не один. Выращиваю не так много овощных культур - некогда ухаживать, да и семья у нас небольшая: не съесть все (улыбается). А люблю я декоративные растения, именно поэтому еще занимаюсь ландшафтным дизайном.



- Наверняка можете похвастаться прекрасным урожаем. Или все же и у специалистов случаются неудачи?

- Конечно, случаются и неудачи. Но они больше зависят от погодных условий. Или это неудачи, которые связаны с узнаванием новых растений, которые свои «характеры» не сразу раскрывают.



- Какие самые экзотические растения вы пробовали вырастить?

- Из огородных могу сказать, что практически все, семена которых могла когда-то приобрести. Начиная от витлуфа до бамии и мелотрии.



- Думаю, многим эти названия, в отличие от вас, ни о чем не говорят.

- Это все овощные культуры.



- В последние годы в нашей полосе стали выращивать виноград, арбузы, дыни. Климат потеплел или новые сорта появились?

- Для нашей зоны действительно появилось много ранних сортов и гибридов, поэтому и дыни, и арбузы — это сейчас не редкость. Но они лучше все-таки удаются при выращивании под укрытием. Не зря же наша зона называется зоной рискованного земледелия. Пример тому - погода нынешней весной.

«Анамнез» неизвестен



- А как началось сотрудничество биолога Елены Шиповой с телевидением?

- На телевидении я работаю очень давно. Много лет на «Логосе» - в передаче «Во саду ли в огороде». А с чего началось, даже не помню. На телеканал «Русь» меня пригласили по рекомендации прекрасного журналиста Рузанны Севикян. Я с ней познакомилась на костромском радио, где тоже вела передачу про огород.



- Помните интересные вопросы? Были ли такие, которые ставили вас в тупик?

- Вопросы на каждой передаче интересные, ведь звонящие разговаривают со мной, практически как с доктором. Как вам такой вопрос: «А что у меня со смородиной?» и дальше… ничего? Сложность работы в прямом эфире в том, что ты растения не видишь, «анамнез» неизвестен и обратной информации не получить - звонок сразу отключают (время эфирное дорого). Передач на телевидении сейчас много, можно узнать нужное в интернете. Но я понимаю, что мне звонят чаще пожилые люди, поэтому всегда стараюсь объяснить все подробно. Хотя бывает, что спрашивают и дети — это очень радует: смена растет.



- После обращений телезрителей, читателей самой что еще захотелось узнать? Приходится постоянно учиться?

- Учиться приходится всегда, потому что все знать невозможно, и я этого не скрываю. Иногда после передачи понимаю: сразу не сообразила, как ответить, и ответить надо было не совсем так. Поэтому более подробно это делаю в рубрике «Северной правды» - хорошо, что есть такая возможность.



- Садоводы и огородники вас узнают на улице, подходят, спрашивают о том, что их волнует. Никогда не отказываете в «консультации»?

- Да, узнают и подходят. Отвечаю всегда: считаю это «платой» за популярность (улыбается). А если серьезно, я прекрасно понимаю, что эти вопросы не праздные, они насущные, и решить их надо сейчас. И еще с удовольствием общаюсь с продавцами на рынке. Они так много знают о своих растениях, так что и у них тоже учусь.



- У трудоголика Елены Шиповой кроме работы на что-то еще остается время? Вообще свободное время у вас есть?

- Остается немного. Встречаюсь с друзьями, много читаю. Скучать я точно не умею!

Плодовые и клубника могут пострадать



- Всех огородников волнует то, что нынешняя весна такая холодная. Как это отразится на урожае?

- У растений совершенная система регенерации и защиты - они должны справиться, а мы им поможем. Урожай овощных будет зависеть от условий лета. А вот плодовые и клубника, к сожалению, могут пострадать.



- Стоит ли сейчас торопиться с посадками или лучше подождать, пока земля прогреется? Что делать, если лук высадили еще до наступивших холодов?

- С луком ничего не случиться. Но с посевом надо подождать - семена могут в холодной почве загнить.



- Елена Валентиновна, еще несколько вопросов от наших читателей. Когда надо начинать пасынкование помидоров?

- Пасынковать надо, когда пасынки подрастут так, что можно будет, обрывая, оставить «пенек» 0,5 сантиметра. Если есть «пенек», то пасынки дальше расти не будут. И лучше обрывать руками, а не резать.



- Какие сорта груш подойдут для нашей области? Почему сажают по два дерева?

- Для нашей зоны районированы «Лада» и «Чижовская» (выдерживает весенние заморозки до -3). Те, кто посадил, не нарадуются. Для лучшего переопыления сажают не одно деревце. Хотя они самоплодные, поэтому даже одно даст хороший урожай.



- Один из читателей давно мечтает вырастить арбуз. Сажать его надо в открытый грунт или можно в теплицу с помидорами?

- Сначала надо выбрать сорт или гибрид для нашей зоны. Это раннеспелые сорта. Лучше посадить растение в теплице (урожай будет гарантированным) и выращивать как лиану, плоды подвязывать. Можно посадить в теплице, а плеть вывести на улицу. Но урожай, конечно, будет зависеть от условий лета.



- Говорят, есть садовая герань. Ее надо выкапывать на зиму или можно оставлять, укрыв?

- Герань, или пеларгония всем известна как комнатное растение, которое можно выращивать летом на улице. Но есть многолетние герани, которые прекрасно зимуют в грунте. Это великолепные сорта герани кроваво-красной, луговой, гималайской, грузинской и т.д. Приобрести семена или посадочный материал - не проблема.

Алена АРСЕНЬЕВА