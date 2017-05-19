А документы у вас имеются?

Опубликовано 19.05.2017

Проверяем игрушки, не отходя от кассы

Разнообразие детских игрушек в магазине порой сбивает с толку даже самых опытных родителей: конструкторы, наборы, куклы и машинки, игрушки пластмассовые, мягкие и набивные... В таком случае обычно папа и мама стараются взять что-то поярче да подешевле. Но правильно ли это? Ведь если игрушка придется по вкусу малышу, он будет постоянно рядом с ней. Поэтому имеет значение все: материал, запах, цвет и даже... грамотно оформленная этикетка. Как выбрать качественную, а главное - безопасную игрушку для своего ребенка, узнаем сегодня.

По какому праву?

Закон РФ «О защите прав потребителей»;

Правила продажи отдельных видов товаров (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55);

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Первым делом проверяем... документы



Перед выпуском на рынок игрушки обязаны пройти процедуру сертификации. По ее итогам на товар выдается сертификат соответствия. Он должен содержать:

регистрационный номер сертификата;

единый знак обращения продукции на рынке государств Таможенного союза;

полное наименование органа сертификации, заявителя, изготовителя товара;

сведения о продукции, условия и сроки ее хранения;

дату регистрации сертификата и дату прекращения его действия;

печать органа сертификации.



Сертификат продавец (поставщик) обязан предоставить по просьбе потребителя. Если предоставлена только копия, она должна быть заверена подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

На этикетке, упаковке или самой игрушке обязательно указывается:



- наименование;

- страна изготовления;

- наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информация для связи с ними;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;

- основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости);

- способы ухода за игрушкой (при необходимости);

- дата изготовления (месяц, год);

- срок службы или срок годности (при их установлении);

- условия хранения (при необходимости).

Важно!

Обязательно на игрушке (на упаковке, ярлыке или этикетке) должен содержаться единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Где лучше всего покупать игрушки?



Безопаснее приобретать детские игрушки в специализированных магазинах: здесь можно получить консультацию специалистов, которые помогут сделать правильный выбор. Покупка игрушек в зонах несанкционированной торговли не рекомендуется, ведь предъявить претензию и решить спор, если товар окажется некачественным, будет сложно.

Важно!

Игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должна выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки по назначению, сохранять свои потребительские свойства и не должна разрушаться.

По каким критериям можно выбрать безопасную игрушку?

Материал, соответствующий требованиям в зависимости от возраста ребенка, содержащимся в техрегламенте Таможенного союза.

Форма без острых выступающих частей и заусенцев, о которые ребенок может пораниться.

Цвет, максимально приближенный к естественному, так как неестественные цвета могут нарушить представление ребенка о реальном мире, а также напугать его.

Приятный, не резкий запах.

Тематика не должна нести угрозу психике ребенка.

Не раздражающий и не пугающий звук.

Что делать, если игрушка оказалась некачественной?



Вы можете потребовать (только одно из требований!):

заменить ее на аналогичную (этой же модели и (или) артикула);

заменить на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

соразмерного уменьшения покупной цены;

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Анастасия СОКОВА, юрист МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»:

- По закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если покупка не подошла по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Данное требование распространяется и на детские игрушки. Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки.



Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату товара документ. Отсутствие у покупателя товарного или кассового чека (возможно, другого документа, подтверждающего оплату) не лишает его возможности ссылаться на показания свидетелей.



Исключением являются игрушки электронные и непериодические издания для детей (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации) надлежащего качества, которые не подлежат возврату или обмену.

Важно!

Если продавец или изготовитель отказываются выполнить одно из вышеуказанных требований, покупатель вправе написать претензию. Если же и в удовлетворении претензии необоснованно отказано, потребитель имеет право обратиться в суд.