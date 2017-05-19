Стартуют все!

Опубликовано 19.05.2017

В Костроме прошла традиционная эстафета «Северная правда»

Ничто и никогда не могло остановить эстафету «Северная правда»: ни тяжелые послевоенные годы, ни смена политического строя, ни снег и минусовые температуры (и такое бывало). И вот уже 71 год наша эстафета дает старт легкоатлетическому сезону в Костромской области. В этом году посоревноваться вышли 59 команд и более 700 участников со всей области.

Ближе к рекорду



История эстафеты «Северная правда» неразрывно связана с историей страны. Ведь задумывалась она как один из символов Победы. Разрушенная инфраструктура, нехватка продуктов, не тренировавшиеся спортсмены, только что демобилизованные из армии, - все это не помешало дать начало новой традиции. И спустя 71 год новое поколение легкоатлетов в начале мая все так же собирается вместе, чтобы не только открыть легкоатлетический сезон, но и почтить память всех тех, кто одержал Великую Победу над фашизмом.



И в этом году эстафета традиционно началась с красочного парада, которым по Сусанинской площади прошли все 59 команд. Участников приветствовали заместитель губернатора Ольга Еремина, заместитель председателя Костромской областной Думы Иван Богданов, член Совета Федерации Михаил Козлов, глава администрации Костромы Виктор Емец, директор редакции газеты «Северная правда» Алексей Андреев, наши олимпийские чемпионы Алевтина Олюнина и Александр Голубев, а также, пожалуй, главный гость праздника - ветеран, участник Великой Отечественной войны Николай Филиппович Ковешко.



В этом году небесная канцелярия решила усложнить задачу спортсменам. Промозглый май, казалось, не способствовал установлению новых рекордов. Ведь под дождем и при достаточно низкой температуре командам предстояло преодолеть двенадцать этапов - шести мужчинам и шести женщинам. В общей сумме девять километров. Маршрут забега - по улице Советской и проспекту Текстильщиков.



Но все же, несмотря на погоду, в этом году случилось историческое событие - представитель команды «УФСИН - Динамо» Алексей Ремезов в пятый раз стал обладателем приза памяти Александра Полетаева, председателя ДСО «Спартак» послевоенных лет, трагически погибшего в 1948 году. Эту награду традиционно вручают победителю первого этапа. Алексей Ремезов пробежал свой отрезок дистанции за 2 минуты 32,6 секунды. Эта победа позволила спортсмену поделить второе и третье место по количеству побед на первом этапе с Семеном Шустиным: у них по пять наград.



Но если Семен завершил спортивную карьеру, то Алексей продолжает биться за рекорд. Лидером же по количеству завоеванных призов Александра Полетаева остается Николай Плюснин - восемь побед на первом этапе эстафеты. «Сам статистику не веду, но если говорят, что я близок к рекорду, то надо продолжать биться. На первом этапе всегда большая ответственность - нужно задать нужный настрой команде. Пятый раз я выигрываю приз Александра Полетаева, но мог бы и больше, если бы по разным причинам не пропускал эстафеты. Думаю, в следующем году буду готов дать бой», - поделился с нами Алексей Ремезов после финиша.



Смена лидера



Кажется, за столько лет проведения эстафеты соперники уже досконально изучили друг друга. Но в том и «изюминка» эстафетного бега, что здесь важную роль играет не только физическая форма спортсменов, но и мастерство тренера: кого поставить на начальный этап, кого - на финиш. Да и сам спортсмен должен бежать «и за себя, и за того парня».



В команде города Буя, кажется, сложилось все: дали плоды тренировки, каждый спортсмен был буквально «окрылен». У главных соперников - костромичей тоже были свои аргументы. Они много лет лидировали в эстафете, собирая под свои знамена лучших легкоатлетов областного центра.



Неудивительно, что между Буем и Костромой развернулась нешуточная борьба. Она шла до самого финишного створа. Буевляне были впереди, а костромичи наступали им на пятки. В буквальном смысле слова. Но вот она, черта. И первой ее перешагивает Екатерина Соколова из команды Буя. «Радость невероятная, не ожидала от себя такого. Я всего второй раз участвую в эстафете. Думаю, мне удалось хорошо выступить на последнем этапе, потому что упорно тренировалась. Не знаю, как костромичи были готовы, но мы просто были лучше, поддерживали друг друга и были единой командой», - не скрывала она своих эмоций.



Что ж, многолетняя гегемония Костромы закончилась. Будут ли легкоатлеты областного центра по-спортивному злее в будущем году? Вероятно, да. Ведь уже после награждения они не скрывали, что ждут реванша.

Абсолютная победа



Лишенная исторического противостояния КГУ им. Некрасова - КГТУ, эстафета волею судьбы обрела новую интригу. Кто победит в абсолютном первенстве? За этот приз, пусть и неофициальный, уже традиционно сражались спортсмены «УФСИН - Динамо» и опорного вуза. С первого этапа они шли буквально нога в ногу. Алексей Ремезов, обладатель приза Александра Полетаева, сделал товарищам по команде хороший задел. Но сохранить отрыв от преследователей динамовцам не получилось. Постепенно он сокращался, а ближе к финишу студенты КГУ и вовсе вырвались вперед.



На финальном 12-м этапе борьбы не получилось. Наталья Сенникова, студентка Костромского государственного университета, пересекла финишную черту первой, оторвавшись от своей соперницы примерно метров на 70. «Я за опорный вуз выступаю уже второй раз подряд. А раньше училась и бегала за КГТУ. Почему такой большой разрыв с командной «УФСИН - Динамо»? Мне кажется, потому что два вуза объединили, и мы стали гораздо сильнее», - поделилась секретом успеха Наталья сразу после финиша.



А вот в самой многочисленной группе команд - общеобразовательных учреждений - лидер прежний. Вернув себе пальму первенства в позапрошлом году, лицей №34 никому ее не уступает. И более того, не дает особых шансов приблизиться к себе. Гимназия №33 заняла вторую строчку, а вот спортсмены из школы №18 достаточно неожиданно взяли бронзу.



В группе учреждений среднего профессионального образования произошла своеобразная рокировка. Команда Костромского политехнического колледжа сделала правильные выводы из прошлогоднего серебра и в этом году подготовилась лучше. Как итог - заслуженное первое место. А вот их соперники из торгово-экономического колледжа, к своему сожалению, разменяли прошлогоднее золото на нынешнее серебро. Тройку замкнула команда энергетического техникума.



Не первый год золото среди команд трудовых коллективов области завоевали представители команды «УФСИН - Динамо». Среди смешанных коллективов победителями стали представители военной академии радиационной, химической и биологической защиты.



Имена победителей вписаны в историю эстафеты, медали заняли почетные места, а сами спортсмены отправились готовиться к новым стартам. Какие интриги готова подарить нам новая эстафета «Северная правда»? Узнаем через год, в 2018-м.

Владимир АКСЕНОВ

Ольга Еремина, заместитель губернатора Костромской области:

- Много перемен произошло у нас в стране с тех пор, когда в далеком послевоенном 1946 году одиннадцать команд спортивных обществ и физкультурных коллективов Костромы вышли на старт первой эстафеты, показав тем самым, что страна возрождается, начинает жить полнокровной жизнью после тяжелой изнурительной войны. Шли годы, менялась страна, менялся строй, но неизменным оставался дух эстафеты, дух коллективизма, когда один член команды за всех и все за одного. Этим и притягательна эстафета «Северная правда».

Михаил Козлов, член Совета Федерации:

- Эстафета «Северная правда» появилась в трудные для нашей страны годы, когда она оправлялась от войны. Это была эстафета победителей. Я верю, что сегодня среди молодежи, среди тех, кто вышел на старт, есть этот дух Победы!

Иван Богданов, заместитель председателя Костромской областной Думы:

- Вот уже более 70 лет мы проводим в центре Костромы эстафету «Северная правда». И здесь не бывает проигравших. Все, кто сегодня вышел на старт, - уже победители. Ведь их объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Алексей Смирнов, директор компании «Мясной гурман»:

- Мы поддерживаем эстафету «Северная правда» уже давно. Ведь ребята, которые принимают участие в забеге, выбирают здоровый образ жизни. Это важный момент, поскольку мы заботимся о здоровье наших потребителей.

Во-первых, мы выпускаем качественную и полезную продукцию. А во-вторых, наша компания активно помогает развивать массовый спорт в целом. И не только в Костроме, но и в соседних регионах. Нам крайне важно, чтобы наши потребители были ориентированы на спорт. Я уверен, с продукцией «Мясного гурмана» легкоатлеты, вышедшие на старт эстафеты «Северная правда», будут добиваться новых побед!

Андрей Николаев, директор Костромской ГРЭС:

- Костромская ГРЭС на протяжении многих лет поддерживает эстафету «Северная правда», организуемую старейшим в нашей области печатным изданием. Мы предоставляем приз в одной из номинаций этих состязаний, а лучшие легкоатлеты станции защищают спортивную честь Волгореченска в сборной команде города.



Уверен, что славная традиция проведения эстафеты, которая разменяла свой восьмой десяток лет, будет жить и продолжаться, а ее участники будут хранить гордый дух Великой Победы. Ведь именно Победе нашего народа в Великой Отечественной войне уже семьдесят два года посвящается этот спортивный праздник.

Итоги соревнований:

Среди городов

Буй - 1-е место; Кострома - 2-е место; Галич - 3-е место

Среди районов

Костромской - 1-е место; Островский - 2-е место; Судиславский - 3-е место

Среди учреждений высшего профессионального образования

Костромской государственный университет - 1-е место

Костромская государственная сельскохозяйственная академия - 2-е место

Среди учреждений среднего профессионального образования

Костромской политехнический колледж - 1-е место

Костромской торгово-экономический колледж - 2-е место

Костромской энергетический техникум им. Ф.В.Чижова - 3-е место

Среди муниципальных общеобразовательных учреждений

Лицей №34 Костромы - 1-е место; Гимназия №33 Костромы - 2-е место; Школа №18 Костромы - 3-е место

Коллективы предприятий, организаций, учреждений

Команда «УФСИН -Динамо» - 1-е место

Среди смешанных коллективов

Команда Военной академии РХБЗ - 1-е место

Команда поселка Сухоногово - 2-е место

Личные награды Приз им. А.Полетаева:

Алексей Ремезов, команда «УФСИН - Динамо»