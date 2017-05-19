Из коллекции Владимира Балыкова

Опубликовано 19.05.2017

В Дворянском собрании открылась выставка живописи и графики

Владимир Балыков - известный в Костроме собиратель картин местных и самодеятельных художников. Первая картина была приобретена им более двадцати пяти лет назад. С тех пор коллекция все время пополняется. Многие работы авторы дарят сами, часть приобретена на аукционах. На выставке зритель увидит более шестидесяти произведений. - натюрморты заслуженных художников РФ Сергея Румянцева и Михаила Салмова, «дураковины» Григория Кусочкина, картины народного художника РФ Юрия Жаркова.