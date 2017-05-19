Играли в футбол

Опубликовано 19.05.2017

юные спортсмены Костромского района

На костромском стадионе «Динамо» прошел турнир в зачет XXIV районной спартакиады школьников. Команды были разбиты на две группы. В первой группе в финале встретились футболисты Караваевской и Шуваловской средних школ. С большим преимуществом победили караваевцы, счет 9:1. Во второй группе не проиграли ни одного матча сборные Минской и Апраксинской основных школ. По разнице забитых и пропущенных мячей победителями признаны минчане.



Лучшими игроками турнира стали Даниил Громов из Никольской средней школы, Евгений Шаров из Караваевской средней, Максим Дубов из Шуваловской средней, Кирилл Тихонов из Сущевской средней, Дмитрий Козонков из Апраксинской основной, Даниил Красовский из Минской основной, Гибек Курбанов из Кузьмищенской средней.



Как говорит директор районной детско-юношеской спортивной школы Сергей Маслов, многие матчи были интересными, а забитые голы вызывали аплодисменты болельщиков.