Вот билет на концерт

Опубликовано 19.05.2017

Симфонического оркестра. За бдительность на дороге

Начальник управления ГИБДД Костромской области Сергей Чернышов вручил костромскому водителю билет на концерт симфонического оркестра. Мужчина ехал на автомобиле «Форд Мондео» и едва не попал в ДТП, которое спровоцировал водитель французской малолитражки «Рено».

Костромич обратил внимание на странную манеру вождения правонарушителя и предположил, что человек за рулем нетрезв. Бдительный водитель перегородил дорогу своим собственным автомобилем и немедленно сообщил о произошедшем в дежурную часть ГИБДД. Мужчина дождался патрульного экипажа ДПС и передал им правонарушителя для дальнейшего разбирательства.



По словам самого бдительного водителя, у него растут две замечательные девочки. Сам он никогда не садится за руль в состоянии опьянения и отрицательно относится к тем участникам дорожного движения, которые в нетрезвом виде управляют транспортными средствами.