Вот билет на концерт

Опубликовано 19.05.2017

500 3

 

Симфонического оркестра. За бдительность на дороге

 

Начальник управления ГИБДД Костромской области Сергей Чернышов вручил костромскому водителю билет на концерт симфонического оркестра. Мужчина ехал на автомобиле «Форд Мондео» и едва не попал в ДТП, которое спровоцировал водитель французской малолитражки «Рено».

 

Костромич обратил внимание на странную манеру вождения правонарушителя и предположил, что человек за рулем нетрезв. Бдительный водитель перегородил дорогу своим собственным автомобилем и немедленно сообщил о произошедшем в дежурную часть ГИБДД. Мужчина дождался патрульного экипажа ДПС и передал им правонарушителя для дальнейшего разбирательства.


По словам самого бдительного водителя, у него растут две замечательные девочки. Сам он никогда не садится за руль в состоянии опьянения и отрицательно относится к тем участникам дорожного движения, которые в нетрезвом виде управляют транспортными средствами.

 

SocButtons v1.4
Яндекс.Погода

Сейчас 388 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте







Партнеры