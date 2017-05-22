Алексей Горюшкин: Цель - побеждать в каждом матче!

Опубликовано 22.05.2017

Читатели «Северной правды» назвали лучшего футболиста апреля

В минувшем апреле костромской «Спартак» с трудом набирал очки. Во многом из-за того, что сразу несколько встреч наши футболисты провели с лидерами турнирной таблицы. Тем не менее любой, кто следит за костромским футболом, видит, что игра, свой почерк у «Спартака» есть. Одним из лидеров команды остается Алексей Горюшкин, которого читатели «Северной правды» назвали лучшим игроком месяца. Награду вручили в перерыве домашнего матча с «Волгой». Отметим, что этот поединок костромичи выиграли 4:0, а наш герой отметился забитым мячом.

- Алексей, весеннюю часть чемпионата вы начали с капитанской повязкой. Стали с большей самоотдачей работать на поле?

- Капитанская повязка, конечно, ко многому обязывает. Но вне зависимости от этого я всегда стараюсь выкладываться на 100 процентов в каждом матче.



- В матче с тверской «Волгой» вся команда сыграла удачно...

- Да, по-моему, это самый крупный счет в нынешнем сезоне, с которым мы выигрывали.



- Последний гол именно на вашем счету. Как решились пробить с острого угла из неудобной позиции?

- Все произошло достаточно быстро. Конечно, было сложно пробить по воротам. Но, как мне показалось в тот момент, это было единственно верное решение. И получилось забить. Я, естественно, рад, что так все сложилось.



- До завершения чемпионата остались считанные матчи. Какую цель ставите?

- У нас совсем недавно была череда матчей с лидерами зоны «Запад». К сожалению, в них мы набрали всего одно очко. Теперь нужно достойно закончить сезон. Цель у нас остается одна — победа в каждом матче.

Владимир АКСЕНОВ

Фото Сергея Калинина