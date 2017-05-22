Три святыни

Опубликовано 22.05.2017

православной Черногории

Балканы... Благодатный и при этом многострадальный край, многие славянские народы которого издавна тянулись к России, видели в русском народе своего освободителя и брата. Сегодня, когда политика зачастую затмевает собой скованную веками дружбу, понимание и единоверие, впору вспомнить о православной Черногории. А если быть точнее, о трех главных христианских святынях этой гордой и свободолюбивой земли, люди которой с древности исповедуют православную веру.

Цетине: обитель Пресвятой Богородицы

Самой главной святыней православной Черногории, вне всякого сомнения, является монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, известный с середины минувшего тысячелетия. Цетинский монастырь расположен в центре города, у подножия Орлиной скалы. С момента своего основания, вот уже более 500 лет, монастырь является резиденцией черногорских митрополитов. Без всякого преувеличения его можно назвать сердцем православной Черногории, символом и колыбелью ее знаменитого свободолюбивого духа.



Основал монастырь на холме Чипур господарь Иван Црноевич, правивший в 1465-1490 годах. В 1479 году турецкий султан Мехмет II захватил Зету, как тогда называлась Черногория, а Иван был вынужден скрываться в Италии. Здесь он посетил Лоретанский монастырь Божией Матери в Анконе, где дал обет в случае своего возвращения на родину построить церковь, посвященную Богородице. Так в 1484 году в неприступном для турок Ловченском подгорье появился Цетинский монастырь.



Здесь впоследствии была основана первая на славянском Юге типография, а на рубеже XVII-XVIII веков монастырь на Чипуре был разрушен турками и отстроен заново у подножия Орлиной скалы (где и находится по сей день). При строительстве нового монастыря использовались строительные материалы разрушенной обители. Отсюда на протяжении полутора столетий велась внешняя и внутренняя политика страны, а после превращения Черногории в светское государство монастырь остается столицей Черногорско-Приморской митрополии Сербской патриархии. Сегодня здесь находится резиденция митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Радовича).



Монастырская церковь посвящена Рождеству Пресвятой Богородицы. В этом храме находятся главные святыни монастыря: ковчег с мощами святого Петра Цетинского, а на нем - ковчежец с десницей

Иоанна Предтечи и частица Честного и Животворящего Креста Господня.



Паломники, приезжающие в Цетинский монастырь, обычно берут здесь масло и образа, освященные на мощах Иоанна Крестителя и Петра Цетинского.

В толще камня монастырь Острог

Второй по значимости и посещаемости черногорской святыней является монастырь Острог, расположенный примерно на полпути между Даниловградом и Никшичем. Он находится несколько в стороне от дороги, в горах, и когда вы оказываетесь перед обителью (точнее, перед скалой, в которой она вырублена), просто невозможно поверить в то, что это творение рук человеческих.



Этот действующий православный мужской монастырь - крупнейший в Черногории религиозный центр и место паломничества - был основан в XVII веке архиепископом Герцеговинским Василием Иоанновичем. После смерти в 1671 году епископ Василий был канонизирован и получил имя Василия Острожского. Черногорцы утверждают, что Острог - третье в мире по посещаемости место паломничества христиан после Гроба Господня и Синайской горы в Израиле.



Монастырь Острог состоит из двух частей: Нижний монастырь отделен от Горнего (Верхнего) извилистой дорогой длиной около 5 километров, проходящей через лес. Однако паломники, идущие пешком, обычно пользуются более крутой, но короткой пешеходной дорогой, которую можно преодолеть за 20-25 минут.



Верхняя часть - Горний монастырь - встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря: она двухуровневая, и там находятся самые важные святыни монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введения во храм Девы Марии (XVIII век). Крестовоздвиженскую церковь украшают фрески XVII века, выполненные мастером Радулом; здесь же хранятся мощи святого мученика Станко и крест, в котором заключена частичка Животворящего Креста Господня, на котором был распят Христос. В реликварии Введенского храма хранится ковчег с чудотворными мощами Святого Василия, а также молитвенная книга 1732 года и храмовые подсвечники, датируемые 1779 годом.



У выхода из церкви бьет фонтан с целебной водой, а напротив можно увидеть священную виноградную лозу, которая выросла на том месте, где почил святой Василий. Здесь каждый посетитель может взять себе святой воды, которая разливается по бутылкам и бесплатно раздается паломникам.

Православная жемчужина обитель Морача

Этот монастырь находится в самом живописном уголке страны - на границе севера и юга, между Подгорицей и Колашином. Под его стенами бурлит быстрая река Морача.



Монастырь Морача - один из самых необычных в Черногории памятников средневековья. В середине XIII века (1252 г.) его построил Стефан, сын короля Вукана и внук Стефана Неманьи на правом берегу реки Морача. Монастырский комплекс состоит из соборной церкви Успения Святой Богоматери, маленькой церкви Святого Николая и нескольких строений с монастырскими кельями. Церковный двор окружен высокой стеной с двумя воротами.



Монастырь Морача богат фресками. По времени создания они датируются XIII веком и XVI-XVII веками. Морачская живопись является одной из вершин византийского искусства. Самая старая и самая известная фреска - «Ворон кормит пророка Илию» датирован XIII веком. Подавляющее большинство фресок того времени посвящено пророку Илии. Паломники увозят из монастыря масло, освященное на мощах Святого Харлампия.



Именно эти монастыри наиболее посещаемы паломниками. Во многом они определяют лицо православной Черногории, хотя, безусловно, это далеко не вся Черногория: на побережье можно посетить монастырь Савина близ Херцегнови, храмы Старого Котора и обители Подмаине и Режевичи на Будванской ривьере; в Никшиче - кафедральный собор Святого Василия, а Скадарское озеро вообще называют балканским Афоном. Многовековые традиции веры сохранены здесь и поныне.

Материалы рубрики «Наши Палестины» выходят по благословению митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта