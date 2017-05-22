Предупреждающая новость

Опубликовано 22.05.2017

для огородников и садоводов

По информации Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни, в ночные и утренние часы в большинстве районов Костромской области ожидаются заморозки до -3С°.



При низких температурах возможно повреждение сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, увеличение количества техногенных пожаров, связанных с неисправностью печей, неправильным использованием обогревательных приборов, перегрузкой электросетей.



Телефон Единой службы спасения 01 (со стационарного телефона) или 112 (с мобильного телефона). Телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской области 8 (4942) 31-27-08