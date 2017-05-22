Еженедельное информационное издание Костромской области
22 Мая 2017
Предупреждающая новость
- Опубликовано 22.05.2017
для огородников и садоводов
По информации Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни, в ночные и утренние часы в большинстве районов Костромской области ожидаются заморозки до -3С°.
При низких температурах возможно повреждение сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, увеличение количества техногенных пожаров, связанных с неисправностью печей, неправильным использованием обогревательных приборов, перегрузкой электросетей.
Телефон Единой службы спасения 01 (со стационарного телефона) или 112 (с мобильного телефона). Телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской области 8 (4942) 31-27-08