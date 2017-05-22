Опубликовано 22.05.2017

стартовал в Костромском районе

Его организаторы - районная администрация, районное управление сельского хозяйства, районный совет ветеранов.



Главные задачи конкурса: пропаганда положительного опыта ведения подсобных хозяйств на примере людей старшего поколения; пропаганда лучших семейных традиций; воспитание у детей и молодежи любви к родной земле; развитие культуры подворья; привлечение общественного внимания к проблемам пенсионеров.



В конкурсе семь номинаций: «Лучшее подворье», «Лучший сад-огород», «Лучший цветовод», «Лучший пчеловод», «Самое благоустроенное подворье», «За сохранение и развитие народных традиций», «За верность крестьянскому труду и общественным делам».



Нынче районный конкурс «Ветеранское подворье» проводится уже в седьмой раз. Ежегодно растет число его участников. Победителей и призеров награждают в октябре на празднике, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.